Bugünkü
Takvim

Son dakika: Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı

Son dakika haberine göre Başkan ile MHP Genel Başkanı Ankara'da bir araya geldi. İki lider arasındaki kritik görüşme saat 16.00 sıralarında başladı.

  • Güncel
  • 27.02.2020 16:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 16:34
ABONE OL

Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Başkan , Beştepe'de, MHP Genel Başkanı 'yi kabul ediyor.

İç ve dış polikadaki gelişmeleri ele alacak iki liderin, özellikle İdlib ve Libya'daki gelişmeleri masaya yatırması bekleniyor.

Erdoğan ile Bahçeli en son 19 Kasım 2019'da bir araya gelmişti.

İki lider, Bahçeli'nin rahatsızlığının ardından Meclis'te kısa süreli bir görüşme yapmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri