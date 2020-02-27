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Son dakika: Esad rejiminin 'e saldırılarında 3'ü çocuk 4 sivil öldü

Son dakika haberi... Eli kanlı Esad rejimi 'de ölüm saçmaya devam ediyor. Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayan destekli Beşşar Esad rejimi güçlerinin kent merkezine topçu saldırılarında 3'ü çocuk, toplam 4 sivil yaını yitirdi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 11:00
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 11:07
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Esad yine saldırdı: 3'ü çocuk 4 sivil öldü

rejimi ordusu ve destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri gece geç saatlerde ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki kent merkezi ve çevresindeki yerleşimlere yoğun topçu saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda 3'ü çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden ekipler, enkaz altından çıkardıkları yaralıları sağlık merkezlerine taşıdı.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent 'daki ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

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