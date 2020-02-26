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Son dakika: AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi

Son dakika haberine göre, AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan başkanlığında yapıldı. Külliye'deki toplantı 1 saat 50 dakika sürdü.

  • Güncel
  • 26.02.2020 21:58
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 21:58
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