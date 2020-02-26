Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü.
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.