Bugünkü
Takvim

27 Şubat Perşembe bugün ne kandili idrak edilecek? Bugün kandil mi?2020 !

Bugün kandil mi sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İslam alemi Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da kandilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Peki, 27 Şubat Perşembe bugün ne kandili idrak edilecek? İşte 2020 yılı

  • Güncel
  • 27.02.2020 09:05
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 09:20
ABONE OL

Yarın kandil mi sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Yakın bir süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı kandil günleri takvimi duyurulmuştu. Bu kapsamda 27 Şubat Perşembe gününün kandil olup olmadığını merak eden vatandaşlar yarın kandil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, araştırılan "27 Şubat Perşembe ne kandili?" sorusunun yanıtı ne? İşte 2020 Diyanet takvimi ve merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ VE FAZİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

REGAİP KANDİLİ CEP TELEFONU MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

REGAİP KANDİLİ İÇİN BUNU YAPIN

YARIN NE KANDİLİ İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 27 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.

KANDİLDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Fakat namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir. Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel 27 Şubat Perşembe bugün ne kandili idrak edilecek? Bugün kandil mi?2020 Diyanet takvimi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri