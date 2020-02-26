Yarın kandil mi sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Yakın bir süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı kandil günleri takvimi duyurulmuştu. Bu kapsamda 27 Şubat Perşembe gününün kandil olup olmadığını merak eden vatandaşlar yarın kandil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, araştırılan "27 Şubat Perşembe ne kandili?" sorusunun yanıtı ne? İşte 2020 Diyanet takvimi ve merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ VE FAZİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

REGAİP KANDİLİ CEP TELEFONU MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

REGAİP KANDİLİ İÇİN BUNU YAPIN

YARIN NE KANDİLİ İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 27 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.

KANDİLDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Fakat namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir. Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.