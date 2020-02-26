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Son dakika: duyurdu: 'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızca, bölgesinden bölgesine sızmaya çalışan 7 /’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 26.02.2020 17:56
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 17:57
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MSB duyurdu: Münbiç'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızca, bölgesinden bölgesine sızmaya çalışan 7 /'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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