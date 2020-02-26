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Bugün , ? ? 2020 kandil tarihleri ne zaman?

, , ? Gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Kandiller zincirinin ilk halkası olan i 2020 yılında 27 Şubat'a denk geldi. Müslümanlar bu tarihte ibadet etmeye daha fazla özen göstererek bu günün faziletinden nasiplerini almak istiyorlar. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, sı olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur'an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. ayında oruç tutmak faziletlidir. Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.

  • Güncel
  • 27.02.2020 08:56
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 08:56
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Bugün ne kandili, Kandil mi, ne kandili?

Bugün ne kandili, Kandil mi, ne kandili? Gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Regaip Kandili, bugün Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Arapça bir kelime olan Regaib, "kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey" manalarını taşımaktadır. Regaip Kandili 2020 yılında 27 Şubat'a denk geldi. Müslümanlar bu tarihte ibadet etmeye daha fazla özen göstererek bu günün faziletinden nasiplerini almak istiyorlar. Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır. İşte 2020 Diyanet kandil tarihleri detayları takvim.com.tr'de

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