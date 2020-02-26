Bugün ne kandili, Kandil mi, ne kandili? Gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Regaip Kandili, bugün Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Arapça bir kelime olan Regaib, "kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey" manalarını taşımaktadır. Regaip Kandili 2020 yılında 27 Şubat'a denk geldi. Müslümanlar bu tarihte ibadet etmeye daha fazla özen göstererek bu günün faziletinden nasiplerini almak istiyorlar. Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır. İşte 2020 Diyanet kandil tarihleri detayları takvim.com.tr'de

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