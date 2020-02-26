Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.
KESİNLİKLE İZİN VERİLMEYECEK
SHGM'den yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" denidi.
Karar doğrultusunda Tahran-İstanbul seferini yapmak için havalanan İran Havayolları'na ait iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü. Uçakların Tahran Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.
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