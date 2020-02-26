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PKK’ya bir şok daha

PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olan ve kırmızı bültenle aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Sincar'da etkisiz hale getirildi.

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PKK’ya bir şok daha
PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olan ve kırmızı bültenle aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Sincar'da etkisiz hale getirildi. Teröristin 2016'da Mardin'de Dibekli karakoluna yapılan saldırıyı yönettiği belirlenmişti.

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