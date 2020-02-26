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Son dakika: İran'daki deprem Van'ı vurmuştu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi!

Son dakika haberleri...İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • Güncel
  • 26.02.2020 13:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 13:39
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Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi!

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Van'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

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