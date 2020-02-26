İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Van'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
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