Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltında bulunan 4 şüpheliden 1'i itirafçı olurken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ve ağabeyi doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tamamı pazartesi günü FETÖ'den tutuklanmıştı.

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