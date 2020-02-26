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Son dakika: soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika haberine göre Rize Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltında bulunan 4 şüpheliden 1'i itirafçı olurken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • Güncel
  • 26.02.2020 11:36
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 11:47
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Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme

Rize Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltında bulunan 4 şüpheliden 1'i itirafçı olurken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANMIŞLARDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ve ağabeyi doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tamamı pazartesi günü 'den tutuklanmıştı.

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