Recep, Şaban ve Ramazan ayı olan ve mübarek sayılan 3 aylar geldi şaştı. Bu bağlamada vatandaşlar üç aylarla ilgili en güzel hadisler ve Recep ayı tebrik sözlerini oldukça merak ediyor. Fazilet dolu bu günde eller semaya açılacak ve merhameti bol Allah'a dualar edilecek. Sizler için hazırladığımız 3 aylar resimli mesajlarını sevdiklerine yollayabilir, onların dualarında yer alabilirsiniz. WhatsApp, Facebook, ve Twitter'dan da paylaşabileceğiniz 2020 en yeni 3 aylar mesajları ve Recep ayı kutlama tebrik mesajları haberimizde. Regaip Kandili ise 27 Şubat Perşembe gecesini 28 Şubat Cuma gecesine bağlayan gece idrak edilecek

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