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Son dakika: Tahran - İstanbul seferini yapan uçakta şüphesi! 'ya acil iniş yaptı

Son dakika haberine göre Tahran - İstanbul seferini yapan uçak, şüphesi nedeniyle 'na acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 17 yolcuda hastalık şüphesi olduğu değerlendiriliyor.

  • Güncel
  • 25.02.2020 13:16
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 13:34
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İran'dan gelen uçakta koronavirüs şüphesi

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip (Kovid-19) şüphesiyle 'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

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