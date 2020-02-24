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'da şoke eden (Covid-19) kararı! 'dan gelen seferler süresiz durduruldu!

’de ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan yeni tip yüzünden tüm dünya alarma geçti. Koronavirüsün ’da 3 can almasının ardından diğer Avrupa ülkeleri vatandaşlarını korumak için harekete geçti. Ölümcül virüs nedeniyle kırmızı alarma geçen , İtalya’dan düzenlenen tren seferlerinin süresiz bir şekilde durdurulduğunu açıkladı.

  • Güncel
  • 24.02.2020 09:27
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 09:29
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Avusturya'da şoke eden Koronavirüs kararı!

'in Wuhan kentinde başlayan ve giderek tüm dünyaya yayılan ölümcül Korona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerine de yayılan virüs nedeniyle dikkat çeken tedbirler alınıyor. 'da Korona virüsü nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde ise 157 virüs vakası tespit edildi. ise son dakika kararıyla İtalya'dan yapılan seferleri durdurdu.

AVUSTURYA İÇİŞLERİ BAKANINDAN KORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI
Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, seferlerin durdurulması kararıyla ilgili olarak Avusturya Haber Ajansı APA'ya açıklama yaptı. Nehammer, Avusturyalı yetkililerin söz konusu trenin ülkeye girmesini engellediklerini, trenin İtalya tarafında tutulduğunu belirterek, ileriye dönük alınacak önlem ve atılacak adımların İtalyan yetkililerle koordine içerisinde yapılacağını söyledi.

Avusturya'nın tren seferlerini durdurmasına İtalya'dan tepki geldi. Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilen yolcuların virüs taşımadığının tespit edilmesine rağmen Avusturya tarafının aldığı kararın rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi.

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