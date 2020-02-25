Bugünkü
Takvim

'da Türk spor kulübüne !

Geçtiğimiz günlerde ’da iki kafeye düzenlenen saldırının ardından bir daha geldi. Almanya’nın (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre binasına kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında bina içerisinde kimsenin olmadığı belirtilirken maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 13:32
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.02.2020 13:38
ABONE OL
Almanya'da Türk spor kulübüne ırkçı saldırı!

Avrupa'da yaşanan lara bir yenisi daha eklendi. Yaşanan son dakika gelişmesine göre 'da bir spor kulübüne yönelik gerçekleştirilen bir saldırıda can kaybı olmazken maddi hasar söz konusu. (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde Kulüp Başkanı , sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında saldırının can kaybına yol açmadığını, saldırganların ise henüz yakalanamadığını belirtti. Başkan Sarıca saldırının bir geleneğe dönüştüğünü ve bunun vahim bir hal aldığını da sözlerine ekledi.

"GELENEK HALİNİ ALDI VE VAHİM BİR DURUMA DÖNÜŞTÜ"
İşte Kulüp Başkanı Cihan Sarıca'nın son dakika açıklaması:

Sarıca açıklamasında "Wesel Anadolu Spor kulübüne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiç bir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, Almanya'da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum" ifadelerini kullandı.

Edinilen son dakika bilgisine göre Polis, saldırganları arıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Almanya'da Türk spor kulübüne ırkçı saldırı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri