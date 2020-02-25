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Son dakika: Başkan 'da resmi törenle karşılandı

Son dakika haberi... Başkan , resmi temaslarda bulunmak üzere 'ın başkenti Bakü'ye gitti. Bakü'de Azerbaycan lideri İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılacak.

  • Güncel
  • 25.02.2020 12:55
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 13:23
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Başkan , özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 12.10'da 'ın başkenti Bakü'ye geldi. Başkan Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Bakü'ye geldi.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ
Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'a gelişi için ülkede resmi tören düzenlendi. Azerbaycan lideri Aliyev tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'la Aliyev törenin ardından ikili görüşmeye geçti.

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