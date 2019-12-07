Otobüsten düşen genç kızın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu. Olay 16 Temmuz'da Kocaeli'de yaşandı. Günay Gönülaçar (18), otobüse bindi. İnmek için kapıya yaklaştı. Kapıdan düşerek aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Tutuklanan şoför Yüksel K., bir süre sonra serbest kaldı. Gönülaçar'ın yanında oturan A.Ç. de kızı tanımadığını, bacağının üstüne bıraktığı kağıtta telefon numarasının yazılı olduğunu tahmin ederek bakmadan attığını söyledi.
Yüksel K. ise havanın sıcak olması nedeniyle kapıyı açtığını belirtti. Şüpheli, asli ve tam kusurlu bulunurken, hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanması talep edildi.
Yüksel K. ise havanın sıcak olması nedeniyle kapıyı açtığını belirtti. Şüpheli, asli ve tam kusurlu bulunurken, hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanması talep edildi.
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