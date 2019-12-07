Bugünkü
Takvim

’de 'ın ölümünde şoför tam kusurlu çıktı

’de genç kız, otobüsten inerken düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli, asli ve tam kusurlu bulunurken, hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanması talep edildi.

Tam kusurlu!
Otobüsten düşen genç kızın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu. Olay 16 Temmuz'da 'de yaşandı. Günay Gönülaçar (18), otobüse bindi. İnmek için kapıya yaklaştı. Kapıdan düşerek aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Tutuklanan şoför Yüksel K., bir süre sonra serbest kaldı. Gönülaçar'ın yanında oturan A.Ç. de kızı tanımadığını, bacağının üstüne bıraktığı kağıtta telefon numarasının yazılı olduğunu tahmin ederek bakmadan attığını söyledi.



Yüksel K. ise havanın sıcak olması nedeniyle kapıyı açtığını belirtti. Şüpheli, asli ve tam kusurlu bulunurken, hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanması talep edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKocaeli’de Günay Gönülaçar'ın ölümünde şoför tam kusurlu çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri