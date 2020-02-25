Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.02.2020 18:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2020 18:12
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan flaş kararı: Domates ithalat kotası 150 binden 200 bin tona yükseltildi

    Son dakika haberi! , 'den ithal ettiği domatesin kotasını 150 binden 200 bin tona yükseltti. Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükselmişti.

    Rusya'dan flaş Türkiye kararı! 200 bin tona yükseltildi

    , 'den ithal ettiği domatesin kotasını 150 binden 200 bin tona yükseltti.

    Rusya tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 200 bin tona çıkarıldı.

    50 BİN TONDAN 150 BİNE ÇIKARMIŞTI
    Rusya, mayıs 2019'da aldığı kararla Türkiye'den ithal edilen domateste kotayı 50 bin tondan 150 bine çıkarmıştı.

    Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükselmişti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Rusya'dan flaş Türkiye kararı: Domates ithalat kotası 150 binden 200 bin tona yükseltildi
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri