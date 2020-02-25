Rusya, Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotasını 150 binden 200 bin tona yükseltti.

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 200 bin tona çıkarıldı.





50 BİN TONDAN 150 BİNE ÇIKARMIŞTI

Rusya, mayıs 2019'da aldığı kararla Türkiye'den ithal edilen domateste kotayı 50 bin tondan 150 bine çıkarmıştı.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükselmişti.