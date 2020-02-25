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Son dakika: ve kapılarında aktif hale getirildi

Son dakika haberine göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan 'nin ile Kapısı'nda, Hudut Geçiş Yönetim Sistemi () aktif hale getirildi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 19:13
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 19:13
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Gümrükte HGYS dönemi! Aktif hale getirildi

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Sınır ve Güvenlik İşleri Koordinatörlüğü tarafından ilçesine giriş çıkışlar için hizmete açılan Akçakale 'nda kullanımına başlandı.



ULUSLARARASI STANDART
SUDKOM tarafından daha önce saha düzenlemesi, asfaltlama, bina tadilat ve boya işleri yapılan Kapısı, aktif hale getirilen HGYS ile uluslararası standartlarda hizmet verir hale geldi.



Ticari geçişlerin HGYS ile kayıt altına alındığı kapıda, Tel Abyad'a geçmek isteyen kişilerin kayıtları da Kara Hudut Kapısı Büro Amirliğince gerçekleştiriliyor.


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