Üç aylar namazı kaç rekat? 3 aylar Şaban, Recep ve Ramazan ayı tesbihi esmalar kaç kere ne zaman okunmalı?

Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Recep ayı yarın, 25 Şubat Salı günü başlıyor. Her gününde her saatinde ayrı bir faziletin olduğu bu Allah'ın ayında nasıl dua edilmeli, bu ayı nasıl ibadet ederek geçirmeli, Hz. Muhammed bu aylarda neler yapardı? Soruları oldukça merak ediliyor. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 27 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Bu yıl Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak.

