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Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker umudunu kaybetmedi! Ailesinden bakın ne istedi...
Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker umudunu kaybetmedi! Ailesinden bakın ne istedi...
Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şeker'e cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Kadir Şeker'in ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitim de aldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde ailesi ile de görüşen Kadir'e ailesinden üniversiteye hazırlık için kitap istediği öğrenildi.
18.02.2020 12:05
- Son Güncelleme: 18.02.2020 12:16
Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı.
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Bu sırada olayı görüp müdahale eden, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
ÜNİVERSİTE SINAVINA CEZAEVİNDE HAZIRLANACAK
Kadir Şeker, tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi.
Şeker'e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları'nda diğer mahkumlara olduğu talebi üzerine eğitim birimince üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi.