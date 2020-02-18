Haberler Galeri Yaşam Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker umudunu kaybetmedi! Ailesinden bakın ne istedi...

Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker umudunu kaybetmedi! Ailesinden bakın ne istedi...

Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şeker'e cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Kadir Şeker'in ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitim de aldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde ailesi ile de görüşen Kadir'e ailesinden üniversiteye hazırlık için kitap istediği öğrenildi.

18.02.2020 12:05 - Son Güncelleme: 18.02.2020 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





