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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan i açıklaması

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İran'ın Hoy kentindeki den etkilenen 'a ilişkin, "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." dedi.

  • Güncel
  • 24.02.2020 11:32
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 11:41
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Bakan Kurum'dan Van depremi açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme açıklamalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'da meydana gelen e ilişkin "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.



ÇALIŞMA BAŞLATILDI
, "(Depremde Van'da hasar gören yapılar) Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." dedi.

EN BÜYÜK PROJE
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi.

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