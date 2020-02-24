Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme açıklamalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'da meydana gelen depreme ilişkin "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.







ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bakan Kurum, "(Depremde Van'da hasar gören yapılar) Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." dedi.



EN BÜYÜK PROJE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi.