Bugünkü
Takvim

da İmamoğlu trollüğü yaparak polise iftira atan hakkında suç duyurusu

da trollüğü yapan isimli kullanıcının alkollü araç kullanırken yakalanması üzerine, sosyal medyada "İmamoğlu mu, Erdoğan mı?" yalanıyla polise iftira atmasıyla ilgili, emniyet harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Yaşanan gelişmeler üzerine Benli de özür dileyerek sosyal medya hesabını kapattı.

  • Güncel
  • 24.02.2020 15:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 15:44
ABONE OL
Sosyal medyada İmamoğlu trollüğü yapan şahsa suç duyurusu

Avrasya Tüneli girişinde trafik polislerinin kendisine Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye sorduğunu, sonra da alkometre cihazına üflemesine rağmen, üflemediği iddia edilerek hakkında işlem uygulandığını iddia eden 'nin yalan paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN SUÇ DUYURUSU
Öt yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulunacağı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, saat 01.50 sıralarında Yenikapı Avrasya Tüneli girişi uygulama noktasında kontrol ve denetimini yapmak amacıyla durdurulan aracı kullanan Ata Benli'nin alkollü olabileceği değerlendirildiğinden trafik görevlisi tarafından alkol testi yapılmak istendiği belirtildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI
Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetre cihazına üflemekten imtina ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bunun üzerine şahsın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmeyi kapsayan 48/9 maddesi gereğince sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınmış, hakkında para cezası uygulanmış ve aracı trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka alınmıştır.

Bununla birlikte şahsın sosyal medya hesaplarında daha sonra paylaşmış olduğu şekilde siyasi içerikli (siyasi parti veya devlet büyükleri ile ilgili) olumsuz düşünce, görüş veya kanaat bildirme gibi paylaşımlarda bulunmasını gerektirecek herhangi bir beyanda kati suretle bulunulmamıştır. Şahsın sosyal medya hesabından yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır."

İFTİRA TWEETLERİ



SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI
Paylaşımlarından dolayı polislerden özür dileyen Ata Benli, söz konusu paylaşımları bir süre sonra sildi. Bu olayın ardından hesabını da kapattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Sosyal medyada İmamoğlu trollüğü yaparak polise iftira atan Ata Benli hakkında suç duyurusu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri