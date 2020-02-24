Bugünkü
Takvim

: Bakan Çavuşoğlu ile arasında görüşmesi

haberine göre Dışişleri Bakanı , İranlı mevkidaşı ile İran'daki salgını ve deprem konuları hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

  • Güncel
  • 24.02.2020 15:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 15:16
ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Bakan Çavuşoğlu ile Cevad Zarif arasında koronavirüs görüşmesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri