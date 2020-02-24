Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile İran'daki koronavirüs salgını ve deprem konuları hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile İran'daki koronavirüs salgını ve deprem konuları hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.