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Son dakika: : Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı!

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki 'da eylem hazırlığında /'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı." denildi.

  • Güncel
  • 24.02.2020 12:08
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 12:09
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MSB: Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı!

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki 'da eylem hazırlığında /'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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