Son dakika haberleri... MSB tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı." denildi.

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