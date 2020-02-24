Son dakika haberleri... MSB tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... MSB tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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