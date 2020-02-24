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Recep, Şaban ve Ramazan ayı önemi ve okunacak duaları nelerdir?

Ramazan, Şaban ve Recep ayları olarak bilinen 3 aylar önemi ve duaları oldukça merak ediliyor. Bu aylarda hangi ibadetlerin yapılması uygundur? İslam dini geleneğinde üç aylar olarak bilinen, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimi olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlıyor. Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir. Üç ayların ikincisi olan Şaban, kelime manası itibariyle "dağılan", "saçılan" manalarına gelmektedir. İşte Peygamberimiz HZ. Muhammed (sav) 3 aylar duası ve tüm detaylar...

  • Güncel
  • 24.02.2020 14:24
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 14:24
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Recep, Şaban ve Ramazan ayı önemi ve okunacak duaları nelerdir?

Üç aylar kameri ayların yedincisi olan Receple başlayan, Şaban'la devam eden ve nihayetinde Ramazanla son bulan ayların toplu adıdır. 2020 yılı üç aylar hangi güne denk geliyor? Üç ayların ne zaman başlayacağına dair merak edilen soruların yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz... Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir. Ayrıca Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaib kandilidir. Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir.

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