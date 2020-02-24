Üç aylar kameri ayların yedincisi olan Receple başlayan, Şaban'la devam eden ve nihayetinde Ramazanla son bulan ayların toplu adıdır. 2020 yılı üç aylar hangi güne denk geliyor? Üç ayların ne zaman başlayacağına dair merak edilen soruların yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz... Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir. Ayrıca Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaib kandilidir. Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir.

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