Skandal savunmaya disiplin soruşturması

Ankara'da akademisyen Ceren Damar'ı öldüren öğrenci Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın skandal savunmasına tepkiler sürerken, Ankara Barosu da disiplin soruşturması başlattı.
Avukat Vahit Bıçak
Bıçak, "Öğrencisi ile cinsel ilişkiye girerek arasındaki hiyerarşik yapıyı kullanmıştır ve suç işlemiştir. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı 'cinsel saldırıdan' yargılanacaktı" demişti.
Akademisyen Ceren Damar, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldü.
Avukat Vahit Bıçak
Bıçak, "Öğrencisi ile cinsel ilişkiye girerek arasındaki hiyerarşik yapıyı kullanmıştır ve suç işlemiştir. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı 'cinsel saldırıdan' yargılanacaktı" demişti.
Akademisyen Ceren Damar, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldü.
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