Bugünkü
Takvim

Skandal savunmaya disiplin soruşturması

'da akademisyen 'ı öldüren öğrenci 'in avukatı 'ın skandal savunmasına tepkiler sürerken, da disiplin soruşturması başlattı. Bıçak, "Öğrencisi ile girerek arasındaki hiyerarşik yapıyı kullanmıştır ve suç işlemiştir. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı '' yargılanacaktı" demişti.

ABONE OL
Skandal savunmaya disiplin soruşturması
Ankara'da akademisyen Ceren Damar'ı öldüren öğrenci Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın skandal savunmasına tepkiler sürerken, Barosu da disiplin soruşturması başlattı.



Avukat Vahit Bıçak

Bıçak, "Öğrencisi ile girerek arasındaki hiyerarşik yapıyı kullanmıştır ve suç işlemiştir. şu an hayatta olsaydı 'cinsel saldırıdan' yargılanacaktı" demişti.


Akademisyen Ceren Damar, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Skandal savunmaya disiplin soruşturması
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri