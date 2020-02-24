Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklandı. Kurtarılamadı. Cani öğrenci ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın son duruşmadaki "Ceren, 15 Temmuz'u savunmadı" sözleri ise büyük tepki topladı. Bıçak hakkında soruşturma açıldı.
PSİKOLOJİK ŞİDDET...
Ceren'in babası Mustafa Damar, o avukat hakkında davacı olacağını açıkladı. "Ölünün hatırasına hakaret etti. Daha da ileri giderek şahsıma, aileme yönelik psikolojik şiddet uyguladı. Bugüne kadar kızımın davasının zarar görmemesi için sustum. Ancak kesinlikle yanına bırakmayacağız. Dolayısıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, en ağır cezayı alması için çalışacağım" dedi.
Ceren Damar, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında saldırıya uğradı. Tabancayla vurulduktan sonra bıçaklandı. Katili, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Vahit Bıçak
Behçet Gültekin
PSİKOLOJİK ŞİDDET...
Ceren'in babası Mustafa Damar, o avukat hakkında davacı olacağını açıkladı. "Ölünün hatırasına hakaret etti. Daha da ileri giderek şahsıma, aileme yönelik psikolojik şiddet uyguladı. Bugüne kadar kızımın davasının zarar görmemesi için sustum. Ancak kesinlikle yanına bırakmayacağız. Dolayısıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, en ağır cezayı alması için çalışacağım" dedi.
Ceren Damar, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında saldırıya uğradı. Tabancayla vurulduktan sonra bıçaklandı. Katili, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Vahit Bıçak
Behçet Gültekin
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