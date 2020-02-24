BBC'ye "açım" dedi, patroniçe çıktı! Kızı için yatta bekarlığa veda partisi düzenlemiş...
Türkiye karşıtı İngiliz BBC, "Geçinemeyenler" başlıklı haber hazırladı. Fatma Çetinkaya'ya da mikrofon uzattı. Ancak "Açım" diyen kadın, patroniçe çıktı. Evine 5 maaş girdiği anlaşıldı. Yat partisinin görüntüleri ise şaşırttı.
Türkiye karşıtı İngiliz BBC, "Geçinemeyenler" başlıklı haber hazırladı. Fatma Çetinkaya'ya da mikrofon uzattı. Ancak "Açım" diyen kadın, patroniçe çıktı. Evine 5 maaş girdiği anlaşıldı. Yat partisinin görüntüleri ise şaşırttı.
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