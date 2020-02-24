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'ye "açım" dedi, patroniçe çıktı! Kızı için yatta bekarlığa veda partisi düzenlemiş...

karşıtı İngiliz , "" başlıklı haber hazırladı. 'ya da mikrofon uzattı. Ancak "Açım" diyen kadın, patroniçe çıktı. 5 maaş girdiği anlaşıldı. Yat partisinin görüntüleri ise şaşırttı.

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