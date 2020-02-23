İngiliz kanalı BBC, Türkiye'yi kötülemek için düğmeye bastı. "Gecekonduda yaşıyor" dediği Fatma Çetinkaya ile röportaj yaptı.
Fakat "Emekçiyiz biz, sömürülüyoruz" diyen Fatma Abla, yalancı çıktı. Lüks hayat sürdüğü anlaşıldı. Sosyal medya yıkıldı...
Sultangazi'de yaşadığını söyleyen Fatma Çetinkaya yattan inmiyor.
SOSYAL MEDYADAN GELEN YORUMLAR
Geçinebilmek için BBC'den ne kadar ödeme aldı acaba?
Abla karada geçinemiyor, denizde sorun yok...
Biraz iyi niyetli olun, yatı kiralamıştır belki.
Bu haber kesin BBC'ye operasyon!
BBC İstanbul'da fakir bulamamış!
Fakat "Emekçiyiz biz, sömürülüyoruz" diyen Fatma Abla, yalancı çıktı. Lüks hayat sürdüğü anlaşıldı. Sosyal medya yıkıldı...
Sultangazi'de yaşadığını söyleyen Fatma Çetinkaya yattan inmiyor.
SOSYAL MEDYADAN GELEN YORUMLAR
Geçinebilmek için BBC'den ne kadar ödeme aldı acaba?
Abla karada geçinemiyor, denizde sorun yok...
Biraz iyi niyetli olun, yatı kiralamıştır belki.
Bu haber kesin BBC'ye operasyon!
BBC İstanbul'da fakir bulamamış!
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