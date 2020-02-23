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'nin 'yi hedef aldığı algı operasyonu elinde patladı!

, Sultangazi'de yaşadığını söyleyen Fatma Çetinkaya’yı geçinemiyor diye ekrana sürdü. Sosyetik kadının lüks hayatı ortaya çıkınca İngiliz’in algı operasyonu çöktü.

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Atma abla
İngiliz kanalı , 'yi kötülemek için düğmeye bastı. "Gecekonduda yaşıyor" dediği Fatma Çetinkaya ile röportaj yaptı.


Fakat "Emekçiyiz biz, sömürülüyoruz" diyen Fatma Abla, yalancı çıktı. Lüks hayat sürdüğü anlaşıldı. Sosyal medya yıkıldı...



Sultangazi'de yaşadığını söyleyen Fatma Çetinkaya yattan inmiyor.



SOSYAL MEDYADAN GELEN YORUMLAR
Geçinebilmek için BBC'den ne kadar ödeme aldı acaba?
Abla karada geçinemiyor, denizde sorun yok...
Biraz iyi niyetli olun, yatı kiralamıştır belki.
Bu haber kesin BBC'ye operasyon!
BBC 'da fakir bulamamış!

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