3 aylar Şaban, Recep ve Ramazan ayı tesbihi esmalar kaç kere ne zaman okunmalı? Üç aylar namazı kaç rekat?

3 aylar boyunca okunacak esmalar, ve tesbihler nelerdir, 3 aylar karşılama namazı ve Recep ayı birinci gün kılınacak namaz kaç rekattır, hangi dualar okunur? Soruları merak ediliyor. Müslüman alemi için önemi büyük mübarek Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar yarın, 25 Şubat salı günü başlıyor. Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4'ü bu aylardadır.Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır.

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