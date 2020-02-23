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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklaması: "'daki okullardan..."

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk de, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.

  • Güncel
  • 23.02.2020 11:54
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.02.2020 11:54
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Bakan Selçuk'tan deprem açıklaması: Van'daki okullardan...

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk de, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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