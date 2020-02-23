Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk depremde, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk depremde, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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