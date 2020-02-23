Başkan Erdoğan, İzmir 'den dünyaya seslendi. bölgemizdeki krizlerle ilgili net mesaj verdi: Türkiye 'nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye yeterlidir. Gerektiğinde askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Netice almayı başardık. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız. Başarılarımız küresel düzeyde denklemi değiştirecek sonuçlar doğuracak.



500 YILDIR ORADAYIZ

Başkan Erdoğan, İzmir'de tarihi açıklamalar yaptı: Libya'da da, Suriye'de de varız. 500 yıldır oralardayız. Adımlarımız küresel düzeyde denklemi değiştirecek sonuçlar doğuracak. Allah yar ve yardımcımız olsun.

abar'da

Tayyip Erdoğan, Menemen–Aliağa–Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. 455 milyon euro maliyeti olan projenin Türkiye'ye 255 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir. Yeni bir İstiklal mücadelesi veriyoruz. Askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz.500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız. Libya'nın meşru başkanı ve yönetimiyle masaya oturduk imzaları attık.varız, Cudi'de varız, Bestler Deresi'nde varız. Mehmetçiğimiz bu işin hesabını soruyor ve terörden içerde büyük temizliği yaptık.günü Azerbaycan 'dayız. Tüm coğrafyalarda Türk'ün ve Türkiye'nin varlığını ortaya koyacağız. Dün sabah Putin'le görüştük, Macron ve Merkel 'le görüştük ve yol haritamızı belirledik.olduğumuzu her tarafa duyuracağız. Başarılarımız küresel düzeyde denklemi değiştirecek sonuçlar doğuracak. Allah yar ve yardımcımız olsun.



Başkan Erdoğan, Menemen–Aliağa– Çandarlı Otoyolu'nun açılışında makam aracını kullandı.

455 milyon euro maliyeti bulunan projenin, Türkiye'ye 255 milyon katkı sağlaması planlanıyor.