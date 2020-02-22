Cumhur İttifakı, Millet İttifakı adı altında terör örgütleriyle el ele olanlara karşı duranların ittifakıdır.

Kınık'a hizmet seferberliğinde Sadık kardeşimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Az önce muhteşem bir yolun açılışını yaptık. Bakın bölünmüş yol değil, otoyol açtık. Yol medeniyet demektir.





İzmir ile Çandarlı arasındaki süreyi 40 dakikaya indirdik. Zamanla yarışıyoruz. Ne demiş büyüklerimiz "Vakit, nakit demektir". Şu İzmir'de Binali kardeşimin Bakanlığı'ndan tut Başbakanlığı'na kadar yapılan yolların haddi var mı? Yok. Kaza riskini azaltalım dedik, azalttık. Yollarınız güzelse kazalar azalır.

Bugün bir özel firmamızın seramik fabrikasının açılışını yapacağız. Millet Kütüphanesi'ni daha şimdiden başkentimizin sembolleri arasına yerleştirdik.





BAY KEMAL RÜŞVET ÇİFTLİĞİNDEN BAHSETMİYOR

Çok değerli Kınıklılar, bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Daima milletimizin karşısına yaptığımız eserlerle çıktık. Seçim zamanlarında verdiğimiz sözleri unutmadık. CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını görüyoruz. Yalova'da yaşanan skandal karşısında kimse çıkıp açıklama yapmadı. Bay Kemal saman dahil her şeyden konuşuyor ama yandaşlarının rüşvet çiftliğinden hiç bahsetmiyor.