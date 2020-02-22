Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesi'ni ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları açıldı.
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları açıldı.
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