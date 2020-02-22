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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bergama'da önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanı ve Başkan , Bergama Belediyesi'ni ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

  • Güncel
  • 22.02.2020 18:54
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 18:58
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Başkan Erdoğan'dan Bergama'da önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanı ve Başkan , Bergama Belediyesi'ni ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları açıldı.

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