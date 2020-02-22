Haberler Galeri Güncel Başkan Erdoğan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracının direksiyonuna geçti

Başkan Erdoğan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracının direksiyonuna geçti

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı.

22.02.2020 17:08 - Son Güncelleme: 22.02.2020 17:15
Başkan Erdoğan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracının direksiyonuna geçti

Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde yapılan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracının direksiyonuna geçti

ERDOĞAN DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı.

Başkan Erdoğan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracının direksiyonuna geçti

OTOYOLUN ÖZELLİKLERİ
Can ve mal güvenliğinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması gibi hedeflerle hizmete alınan Kuzey Ege Otoyolu, İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul, İzmir-Manisa, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme otoyollarını birbirine bağlayacak ve transit trafik akışını şehir içi trafiğinden uzaklaştıracak, İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projelerini de kara yolu ile destekleyecek.

Başkan Erdoğan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracının direksiyonuna geçti

Kuzey Ege Otoyolu, 56 km otoyol, 40 km bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğa sahip. Akıllı ulaşım sistemleri teknolojisiyle donatılan otoyol, 7 istasyonda 32 çıkış ve 24 giriş tesisi ile hizmet verecek.

Başkan Erdoğan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracının direksiyonuna geçti

Otoyol ile İzmir-Menemen-Aliağa ve Çandarlı'da şehir trafiğinin azaltılması, zaman ve akaryakıt tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Bilim heyeti, Antarktika Türk Üssü’ne ulaştı
Son dakika: Bilim heyeti, Antarktika Türk Üssü’ne ulaştı