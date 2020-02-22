Başkan Erdoğan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracının direksiyonuna geçti
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı.
Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde yapılan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı.
OTOYOLUN ÖZELLİKLERİ
Can ve mal güvenliğinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması gibi hedeflerle hizmete alınan Kuzey Ege Otoyolu, İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul, İzmir-Manisa, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme otoyollarını birbirine bağlayacak ve transit trafik akışını şehir içi trafiğinden uzaklaştıracak, İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projelerini de kara yolu ile destekleyecek.