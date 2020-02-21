Almanya'yı kana bulayan ırkçı Tobias Rathjen'in manifestosundan dikkat çeken detaylar!
Almanya'da iki kafeye silahlı saldırıyla 10 kişiyi öldüren ve sonrasında annesini öldürüp intihar eden ırkçı Tobias Rathjen'in "nüfusu yarıya indirmek" ve "Almanya'yı Dünya Kupası Şampiyonu yapmak"tan bahsettiği, ırkçı bir zihnin ürünü olan manifestosuna dair detaylar ortaya çıktı. Manifestosunda tüm ırkları yok etmek istediğinden bahsederken hükümetin kendisini izlediğini iddia ederek ilişkiye girmediğini de söyledi.
21.02.2020 09:06
- Son Güncelleme: 21.02.2020 09:42
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