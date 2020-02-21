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Almanya'yı kana bulayan ırkçı Tobias Rathjen'in manifestosundan dikkat çeken detaylar!

Almanya'da iki kafeye silahlı saldırıyla 10 kişiyi öldüren ve sonrasında annesini öldürüp intihar eden ırkçı Tobias Rathjen'in "nüfusu yarıya indirmek" ve "Almanya'yı Dünya Kupası Şampiyonu yapmak"tan bahsettiği, ırkçı bir zihnin ürünü olan manifestosuna dair detaylar ortaya çıktı. Manifestosunda tüm ırkları yok etmek istediğinden bahsederken hükümetin kendisini izlediğini iddia ederek ilişkiye girmediğini de söyledi.

21.02.2020 09:06 - Son Güncelleme: 21.02.2020 09:42
Almanya'yı kana bulayan ırkçı Tobias Rathjen'in manifestosundan dikkat çeken detaylar!

Bazı ırkları 'yok etmek' istediğini söyleyen Tobias Rathjen, hem kendisini hem de annesini öldürmeden önce Almanya'nın Hanau kentinde aralarında 5 Türkün de olduğu 10 kişiyi canice öldürdü.

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Almanya'yı kana bulayan ırkçı Tobias Rathjen'in manifestosundan dikkat çeken detaylar!

Annesi de dahil olmak üzere 10 kişiyi katlederek sadece Almanya'nın değil tüm dünyanın gündemine oturan aşırı sağ görüşlü terörist, tüm ulusları yok etmek isteyen bir ırkçıydı.

Almanya'yı kana bulayan ırkçı Tobias Rathjen'in manifestosundan dikkat çeken detaylar!

Milliyet'te yer alan habere göre, Tobias Rathjen, beş Türk vatandaşı da dahil olmak üzere dokuz "göçmen kökenli" insanı öldürdü ve Çarşamba gecesi Frankfurt yakınlarındaki Hanau'da altı kişiyi ağır yaraladı.

Almanya'yı kana bulayan ırkçı Tobias Rathjen'in manifestosundan dikkat çeken detaylar!

Ardından evine döndü, silahı önce 72 yaşındaki annesine sonra da kendine doğrulttu.

Almanya'yı kana bulayan ırkçı Tobias Rathjen'in manifestosundan dikkat çeken detaylar!

Geçmişte banka memuru olarak çalışan cani, ardında "nüfusu yarıya indirmeyi hayal ettiğini" söylediği bir mektup ve video bıraktı.

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