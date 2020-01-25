Ceren Damar'ın katil zanlısının annesinden cinsel taciz iddiası Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel geçen yıl kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldü. Sanığın annesi, oğlunun cinsel tacize uğradığı iddiasında bulundu. Salon karıştı. Duruşma ertelendi. İşte Takvim Gazetesi’nin 25 Ocak 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel geçen yıl kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldü. Sanığın annesi, oğlunun cinsel tacize uğradığı iddiasında bulundu. Salon karıştı. Duruşma ertelendi.



A'VUKUAT'!

Ankara'da tutuklu sanık Tarık A.'nın yakınları Tahir A., Abdurrahim A. ve Mehmet T., dün avukat Şenol Ö.'nün bürosuna gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Başından yaralanan avukat, Tahir A.'yı bacağından vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.



ERKEK HEMŞİRE İNTİHARI!

Ş anlıurfa'da erkek hemşire Samet D. (21), dün hastanenin 4'üncü katındaki balkondan atladı. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakıldı. Arkadaşları ve diğer vatandaşlar gözlerine inanamadı. Ağır yaralann genç adam adam, acil serviste tedavi altına alındı.





KARTOPU ÖLDÜRDÜ

Rize Çamlıhemşin'de evinin önünde kartopu oynayan Metehan İsmailoğlu'nun (8) başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk öldü.



TÜRKÇEPEDİA

WİKİPEDİA'NIN kurucusu Jimmy Wales, Davos'ta Türkevi'ni ziyaret etti: Türkiye muhteşem bir ülke.



SİRKE KRALI

YALOVALI Beyzat Berraksu, tam 81 çeşit meyve ve bitkiden sirke elde etti. Dünya rekoru için Guinness'e gitti.



ROBİN HOOD İZMİT'TE

İSTANBUL'DA yoksullara para dağıtan Robin Hood, İzmit'te ortaya çıktı. Bir bakkalın veresiye defterini kapattı.



BAŞKA ÇAREM KALMADI

ÇANKIRI'DA yalnız yaşadığı evde canına kıyan Tuğba Açıkgöz'ün (30) geride intihar notu bıraktığı ortaya çıktı.

GENÇ öğretmenin, "İlaç aldım olmadı, köprüye gittim yapamadım, başka çarem kalmadı" yazılı notu ailesini yıktı.



ATMA NURİ!

ÇANAKKALE Bayramiç'te Nuri E, birlikte yaşadığı 26 yaşındaki Şerife Beceren'i evde av tüfeğiyle katletti. "Ava gidecektim, kontrol ederken tüfek kazara ateş aldı" dedi.



PORSCHEBÜS

ALMAN otomotiv devi Porsche, otobüs yaptı. 2 milyon dolarlık araç, 3 oda ve bir salondan oluşuyor!

Güneş yeniden doğsun

BURSALI Selda Güneş'e nakledilecek uygun ilik bulundu. Ameliyat için 250 bin TL aranıyor.