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: Bakan Akar ve komutanlar ında

haberi... Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile ındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

  • Güncel
  • 21.02.2020 14:57
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 15:01
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Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile ındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

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