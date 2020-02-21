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i, Türk askerine hava saldırısı düzenledi. Anında karşılık veren Mehmetçik, Esad'ın 50 askerini etkisiz hale getirdi. 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsü imha etti.

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İdlib’de sıcak temas
Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak 'in güneyinde ilerleyen Beşşar i güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi. ile 'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye- Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun kontrolünü ele geçirdi. Şiddetli çatışmalar sürerken hainler hava saldırısı düzenledi.



Ali Fırıncıoğulları

Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ile Tankçı Sözleşmeli şehit düştü. 5 askerimiz hastaneye sevk edildi.


Er Mustafa Ertürk

Anında karşılık veren Mehmetçik, 50 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsü imha etti.


ESAD'IN ALÇAK PLANI
Esad rejiminin, Halep'te saldırı düzenleyerek 'yi "sivilleri hedef almak"la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.

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