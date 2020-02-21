İdlib’de sıcak temas

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in güneyinde ilerleyen Beşşar Esad rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye- Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun kontrolünü ele geçirdi. Şiddetli çatışmalar sürerken hainler hava saldırısı düzenledi.
Ali Emre Fırıncıoğulları
Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ile Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk şehit düştü. 5 askerimiz hastaneye sevk edildi.
Er Mustafa Ertürk
Anında karşılık veren Mehmetçik, 50 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsü imha etti.
ESAD'IN ALÇAK PLANI
Esad rejiminin, Halep'te saldırı düzenleyerek Türkiye'yi "sivilleri hedef almak"la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.
Ali Emre Fırıncıoğulları
Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ile Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk şehit düştü. 5 askerimiz hastaneye sevk edildi.
Er Mustafa Ertürk
Anında karşılık veren Mehmetçik, 50 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsü imha etti.
ESAD'IN ALÇAK PLANI
Esad rejiminin, Halep'te saldırı düzenleyerek Türkiye'yi "sivilleri hedef almak"la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.
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