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bölgesine yapılan yardım miktarını açıkladı

bölgelerine gönderilen nakdi yardımlarla ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Depremin ardından bölgeye Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve tarafından  ve  126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildiği bildirildi.

  • Güncel
  • 21.02.2020 21:22
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 21:30
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İşte deprem bölgesine yapılan yardım miktarı

24 Ocak'ta meydana gelen in ardından yapılan çalışmalar ve yardımlara ilişkin Twitter üzerinden bilgilendirmede bulunuldu.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve tarafından ve 'ya 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.

5 BİNDEN FAZLA KONTEYNER
Geçici barınma için kurulumuna devam edilen konteyner kentlerde, Elazığ'da 4 bin 790 ve Malatya'da 402 kişiye konteyner sağlandı. Bölgedeki 54 bin 550 depremzedeye günde 3 öğün sıcak yemek veriliyor.

NELER DAĞITILDI?
Deprem sonrası bölgeye 29 bin 934 çadır, 29,5 ton kömür, 70 bin 910 yatak, 157 bin 653 battaniye, 341 ton odun, 47 bin 586 ısıtıcı ile soba, 104 bin 554 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 105 bin 967 kıyafet, 143 bin 412 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtıldı.

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