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şehidi Mustafa Ertürk son yolculuğuna uğurlandı

'nin kentinde Esad rejimi unsurlarının hain saldırısı sonucu düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk memleketi 'te düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

  • Güncel
  • 21.02.2020 22:09
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 22:10
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İdlib şehidine son görev!

'nin kentinde Esad rejimi unsurlarının hain saldırısı sonucu düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk memleketi 'te düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk memleketi Gaziantep'te öğle namazına müteakip düzenlenen törenle defnedildi.

Törende anne Hatice ve baba Osman Ertürk, tabuta sarılarak ağlarken, şehidin ağabeyi Yasin ve kız kardeşi Fatma Gizem gözyaşları döktü.

Şehit Ertürk'ün cenazesi, öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve şehit ailesi ile yakınları katıldı.

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