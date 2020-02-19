Bugünkü
Takvim

'daki zedeler yalan haber yapan 'yi bölgeden kovdu!

’da meydana gelen 6.8’lik nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hasarın ciddi boyutlara ulaşması genelinde seferberliğin oluşmasını sağlamış deprem bölgesine adeta yardım yağmıştı. Tüm Türkiye Elazığ’a yardım peşindeyken algı operasyonlarının bir numaralı adresi olan , yine yalan haber yapmış bölge halkının büyük tepkisini çekmişti. Gelen son dakika haberine göre, depremzedeler, yine Elazığ’a giden FOX TV ekibini deprem yüzünden yapılan çalışmaların olduğu bölgeden kovdu. FOX TV muhabiri ile tartışan depremzedelerden biri olayı an be an kaydetti.

  • Güncel
  • 19.02.2020 16:48
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 16:51
ABONE OL
Elazığ'daki depremzedeler FOX TV'yi bölgeden kovdu!

2020 yılının ilk ayında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sonrası ve 'da 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremzedeler için devlet ve millet tüm imkanlarını seferber ederek yaraları hızlı bir şekilde sarmaya çalışırken belli odaklar yine algı operasyonu için düğmeye basmıştı.

FOX TİLKİLİĞİN YİNE GÖSTERDİ!
ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu Türkçe kelime anlamı tilki olan FOX da bunların başında geldi. Yalan yanlış bilgilerle gündemi meşgul eden FOX, bu kez Elazığlı vatandaşlara takıldı.

DEPREMZEDELER FOX TV MUHABİRİNİ KOVDU
haber bülteninde yer verilen "Elazığ Akpınar mahallesindeki çadır alanına yardım gitmedi" yalanından sonra bugün tekrar bölgeye giden FOX muhabirleri vatandaşlar tarafından kovuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Elazığ'daki depremzedeler yalan haber yapan FOX TV'yi bölgeden kovdu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri