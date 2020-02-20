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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nin açılışında konuşuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Öncelikle dün gece Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başta Büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum.





ANKARA İÇİN TARİHİ BİR AN

Bugün ülkemiz ve Ankara'mız için gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e ve kıymetli hanımefendiye, mutluluğumuza ortak oldukları için hassaten teşekkür ediyorum. Özbekistan, bizler için, medeniyet tasavvurumuzu şekillendiren âlimlerin yetiştiği ilim, irfan ve kültür dünyamızı besleyen hayat pınarlarımızdan en önemlisidir.

Biruni, Mirza Uluğbek, İbn-i Sînâ, Harezmî, Ali Kuşçu gibi ilim erbabı; İmam Buharî, İmam Mâturîdî, İmam Tirmîzî, Bahâuddin Nakşibendî gibi manevi önderlerimiz bize Maveraünnehir'in armağanıdır. Mesela Uluğ Bey, 36 yıl devlet yönetmenin yanında, yaptırdığı Rasathane ile günümüze kadar sönmeyen bir ilim ateşi yakmıştır. Sarayını adeta bir akademiye dönüştüren, zamanının meşhur bilginlerini buluşturan bu ilim sevdalısı hükümdar, Buhara Medresesi'nin girişine "İlim tahsil etmek, kadın ve erkek herkese farzdır" Hadis-i Şerifini nakşettirmişti. Zic-i Uluğ Bey dediğimiz yıldız kataloğu, teleskop bulununcaya kadar hazırlanmış en mükemmel eser kabul ediliyordu. İşte bu ilim iklimi, asırlar boyunca Taşkent ile Ankara, Semerkand ile Konya, Buhara ile Bursa, Hive ile Edirne'yi aynı şekilde beslemiş, zenginleştirmiştir. Bu anlamlı günde Millet Kütüphanemizin açılışını zat-ı devletleriyle birlikte yaparak, ortak medeniyetimiz konusunda tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdiğimize inanıyorum.





YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN İLK TOPLANTISI

Zat-ı devletlerinin ata yurdumuzun "yurt başı" olmasını müteakip, 3 sene gibi kısa bir sürede, "amelde birlik" ruhuyla çalışarak ilişkilerimizde çığır açtık. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini kurarak ekonomiden ticarete, kültürden turizme kadar her alanda iş birliğimizi derinleştirdik. Dün de Konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Ve bu sabah siz de iş adamlarımızla bir araya geldiniz. Toplantıya da onların özellikle girişimlerini bundan sonraki süreçte Özbekistanla geliştirmelerini söyledik. İnşallah bundan sonra da ülkelerimiz arasındaki ortak tarihi, kültürel ve beşeri mirasa uygun şekilde Türk-Özbek kardeşliğini perçinleyeceğiz.

"YÜZLERCE KİTABINIZ VARSA, YÜZLERCE ALİMİN DOSTUSUNUZ DEMEKTİR"

Her kitap bir âlimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce âlimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. Bu da bir nevi dünyada cennet hayatı yaşamak, cennet meyvelerinden tatmaktır. Zira biz, her âlimi, gölgesinden istifade edilmesi gereken bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Ecdadımız, duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutmuştur.

Hangi şehrimize giderseniz gidin, orada bir kandil gibi etrafını aydınlatırken asırlara meydan okuyan kütüphaneler görürsünüz. O kütüphanelerin kimi Sivas'taki Ziyabey Kütüphanesi gibi şirin, kimi de İstanbul'daki Beyazıt Kütüphanesi gibi heybetlidir. Raflarında arzı endam eden her bir eser, üzerinden zaman geçtikçe kıymeti artan mücevherler gibidir. Oralarda, Sâdî'nin Gülistan'ı gül kokuları saçmaya, Mevlânâ'nın Mesnevi'si gönüller açmaya devam eder. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesiyle çıktığınız gezinin sonunu getiremez, Gazâlî'nin İhyâ'sını bir türlü bitiremezsiniz.