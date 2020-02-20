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: 'dan getirilen iki 'cü hakkında istenen ceza belli oldu

haberi... 'dan getirilen iki sanığının yargılandığı davada savcı, bir sanığın 22,5 yıla kadar, diğer sanığın ise 15 yıla kadar hapsini istedi.

  • Güncel
  • 20.02.2020 14:48
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 15:10
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İşte Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler için istenen ceze
'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile istihbaratının ortak çalışması sonucu yakalanan Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mustafa Erdem'in ''silahlı terör örgütü yönetici olmak'' suçundan 22,5 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, sanık Karabina'nın ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.


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