Türkiye'nin en büyük kütüphanesi! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor!
Türkiye'de kültür ve eğitim alanında çok önemli bir eser bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyon basılı kaynak bulunuyor. 125 bin metrekare kapalı alana sahip olan devasa kütüphanede 100 farklı ülkeden kitap bulunuyor.
100 FARKLI ÜLKEDEN KİTAP
125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı zamanda 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede 100 farklı ülkeden kitap bulunuyor. 201 kilometre raf uzunluğu ve 134 farklı dilde kitabın yer aldığı kütüphanede, 120 milyon makale ile 550 bin e-kitap ve nadir eser yer alıyor.
Kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, girişte bulunan turnikelere kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Yeni kimlik kartı bulunmayan vatandaşlar ise kütüphane girişindeki bankolardan giriş kartı alarak kütüphaneden yararlanabilecek. Kütüphaneye üyelikler ise e-devlet üzerinden yapılabilecek.
ÇOK SAYIDA BAĞIŞLANAN KİTAP VAR
Kütüphanede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şevket Eygi, Abdülbaki Gölpınarlı, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cinuçen Tanrıkorur, Kamil Dürüst, Şerif Onaran, Muhsin Mete, Ahmet Günel Elgin, Metin Külünk, Ahmet Burak Erdoğan, Hasan Celal Güzel, Cemil Meriç, Büyükelçi Hasan Doğan, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'a ait çok sayıda bağışlanan kitap bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi (5-10 yaş arası kullanıcılar için), Gençlik Kütüphanesi (10-15 yaş arası kullanıcılar için), Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet kabul alanları, konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma alanları ve dinlenme alanları bulunuyor.
HATT-I HÜMAYUNLAR İLK KEZ VATANDAŞLARLA BULUŞACAK
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi içinde yer alan Hatt-ı Hümayun Sergisi hakkında bilgi veren Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, "Hatt-ı Hümayunlar, Osmanlı padişahlarının el yazılarını ihtiva ediyor. Padişahın bizzat kendisinin kaleme almış olduğu yazıyı biz Hatt-ı Hümayun olarak değerlendirebiliriz. Bu açıdan baktığımızda birçok farklı çeşidi vardır. Osmanlı fermanları, beratlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Yarın 51 adet Osmanlı belgesinden oluşan Hatt-ı Hümayunlar ilk kez vatandaşlarımızla buluşacak. Sergimiz 2 ay devam edecektir. Osmanlı padişahlarının birbirinden farklı kaligrafileri, yazı çeşitleri var. Burada Sultan 2. Mahmut'a ait Arapça 'Allahü veliyyüt-tevfîk' dediğimiz bir hat yazısıdır. Sultan 2. Mahmut son derece iyi eğitim almış bir padişahtır ve bu yazı ile başarı Allah'tandır çalışmasını ortaya koymuştur. Bunun gibi burada 51 adet belgeyi yarından itibaren vatandaşlarımız görebileceklerdir. Bunların hepsi orijinal metinlerdir. Burada uygun iklimlendirme koşulları altında tutuluyorlar, uygun ısı ve nem ortamına da riayet edilmiş şekilde burada sergileneceklerdir. Bizzat padişahın kendisinin yazdığı ve dokunduğu yazılardır" dedi.