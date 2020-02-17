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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi için geri sayım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...

Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek. Kütüphane Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek.

17.02.2020 21:58 - Son Güncelleme: 17.02.2020 21:58
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi için geri sayım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi için geri sayım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun, aktardığı bilgiye göre, inşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi için geri sayım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...

Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği kütüphanenin inşa çalışmaları öncesinde Türkiye'nin önde gelen kültür insanları, sahaflar, kütüphane yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar ve aileleriyle çalıştaylar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi için geri sayım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...

Türkiye'de ve bazı durumlarda yurt dışında yayımlanmış her türlü kitap, dergi, gazete gibi yayımların belirli sayıda nüshasının saklandığı "Derleme Kütüphane" statüsüne 3 Haziran 2017'de kavuşan kütüphaneye, bu kararın ardından Türkiye'de yayımlanan tüm yayınlardan birer kopya gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi için geri sayım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...

Kütüphane ve Yayın Müdürlüğünün mayıs 2016'da kurulmasının ardından kütüphane için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul ve Afyonkarahisar'da yaklaşık 300 kişi çalışma yürüttü.

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