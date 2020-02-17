Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi için geri sayım! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...
Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek. Kütüphane Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek.
17.02.2020 21:58
- Son Güncelleme: 17.02.2020 21:58
Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun, aktardığı bilgiye göre, inşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.
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