Son dakika haberine göre Osman Kavala adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Osman Kavala adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Osman Kavala gözaltına alındı
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