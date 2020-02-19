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Peş peşe meydana gelen lerin ardından kritik uyarı! O fayda 6.9 şiddetinde deprem...

Elazığ ve Manisa'da peş peşe meydana gelen lerin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir kritik uyarılarda bulundu. Sözbilir yaptığı açıklamada "Şu an çok sayıda deprem fırtınası yaşanması, birden fazla fayın birbirini kırarak enerjiyi boşaltması, bizim için yaşamsal anlamda daha büyük bir depremin önleyicisi olarak bir artı olabilir" ifadelerini kullanarak "O fay 6,9 büyüklüğünde bir depremi üretme potansiyeline sahip. O faya doğrudan bir enerji aktarılırsa iyi bir sonuç çıkmayabilir. Şu anda öyle bir gidişat görmüyoruz ama bu olası bir şey." şeklinde konuştu.

  • Güncel
  • 19.02.2020 20:45
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 21:03
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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde peş peşe meydana gelen depremlerin daha büyük bir depremin önleyicisi olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.

MANISA'DA 32 DİRİ FAY SEGMENTI VAR

Sözbilir, Akhisar Belediyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) ve Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği tarafından düzenlenen "Akhisar'ın Depremselliği" panelinde yaptığı konuşmada, Manisa'da 32 diri fay segmenti olduğunu, bölgede 22 Ocak'tan itibaren deprem fırtınası yaşandığını söyledi.

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