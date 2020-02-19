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Son dakika: harekete geçti! Gezi davasında beraat veren mahkeme üyelerine soruşturma!

2013 yılında meydana gelen Gezi olaylarının organizatörleri olduğu iddia edilen sanıklar hakkında şaşırtıcı bir şekilde beraat kararı veren 30. heyeti hakkında harekete geçti. HSK, Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.

  • Güncel
  • 19.02.2020 17:50
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 18:11
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'de 2013 yılında meydana gelen ve sokakların savaş alanına çevrildiği Gezi olaylarının organizatörleri olduğu iddia edilen ve aralarında iş adamı , gazeteci ile oyuncu 'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın davası dün görüldü.

HSK HAREKETE GEÇTİ
30. 'nce görülen davada 16 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümet'ini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Mahkemece verilen karar sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

İNCELEME VE SORUŞTURMA İZNİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (), 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. Alınan son dakika kararına göre HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak.

İNCELEME BAŞLATILDI
HSK, Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.

(Sabah)

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