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yarın mi? Yarın kar tatili var mı?

Yurtta belli yerlerde kar yağışı devam ediyor. Bu bağlamda öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. yarın mi? Sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Valilik ve 'ten açıklama gelir gelmez takvim.com.tr'de olacak. Yağışların, gece saatlerinde çevreleri ile 'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kar, beyaz, parlak, çoğunlukla altıgen şekilli, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşididir. Buz kristalleri 0 °C altında su buharının Yoğunlaşması ile oluşur.

  • Güncel
  • 19.02.2020 18:43
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 18:45
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20 Şubat yarın okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı?

20 Şubat yarın okullar tatil mi? Geçtiğimiz hafta birçok ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kısımlarında karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Peki yarın kar tatili var mı? Detaylar haberimizde... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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