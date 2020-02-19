20 Şubat yarın okullar tatil mi? Geçtiğimiz hafta birçok ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kısımlarında karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Peki yarın kar tatili var mı? Detaylar haberimizde... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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